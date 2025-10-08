El fútbol japonés vive un escándalo sin precedentes. Masanaga Kageyama, director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, tras ser sorprendido viendo pornografía infantil en su computador, según reveló el diario francés Le Parisien.

El directivo de 58 años viajaba desde Tokio hacia Santiago de Chile para asistir al Mundial Sub 20, donde Japón enfrentará a Francia este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional.

✈️ Detención en pleno vuelo rumbo a Chile

De acuerdo con la información publicada por Le Parisien, una azafata advirtió las imágenes en la pantalla del funcionario antes del despegue del avión de Air France. De inmediato, alertó a la policía, lo que provocó un retraso en la salida del vuelo mientras los agentes subían al avión para arrestar discretamente a Kageyama.

El detenido reconoció los hechos y expresó vergüenza, señalando que “no sabía que era algo prohibido en Francia”, según consignó AFP.

⚖️ Condena en Francia y sanciones

En las últimas horas, el tribunal de Bobigny, en las afueras de París, condenó a Kageyama a 18 meses de prisión —pena que podrá apelar— y al pago de una multa de 5.580 dólares (más de 5 millones de pesos chilenos).

El fallo también impone una prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con menores por 10 años, y le impide ingresar nuevamente a Francia durante el mismo período. Además, su nombre fue incorporado al registro judicial francés de infractores sexuales.

🇯🇵 Japón lo desvincula y pide disculpas públicas

Tras conocerse la condena, la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) emitió un comunicado oficial confirmando la rescisión inmediata de su contrato:

“La JFA considera este incidente profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y el desorden provocado”, señaló la institución. El secretario general del organismo, Kazuyuki Yukawa, fue enfático: “Debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de las reglas y directrices. Una situación como esta no puede repetirse”.

⚽ Un golpe a la imagen del fútbol formativo

Kageyama era uno de los rostros más reconocidos del fútbol formativo japonés, responsable de los programas de desarrollo juvenil y entrenadores de la JFA. Su detención ha generado profunda indignación en Japón y Europa, sobre todo por su rol educativo y su vínculo con las selecciones menores.

🌍 Vínculo con el Mundial Sub 20 de Chile

El arresto ocurrió mientras se dirigía a nuestro país para seguir de cerca la participación de Japón en el Mundial Sub 20 Chile 2025.

Fuentes del entorno del torneo confirmaron que el dirigente no alcanzó a ingresar a territorio nacional, aunque el hecho empañó la previa del duelo entre Japón vs Francia en el Estadio Nacional.

Desde la organización local, señalaron que el caso no involucra a la delegación oficial japonesa, pero reconocieron que “impacta negativamente en la imagen del fútbol internacional en un torneo juvenil de gran relevancia”.

📣 Sigue toda la cobertura del Mundial Sub 20 Chile 2025 en Al Aire Libre: noticias, reacciones y repercusiones desde todos los rincones del fútbol mundial.