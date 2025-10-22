La derrota de Argentina ante Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 aún duele al otro lado de la cordillera, especialmente para Gianluca Prestianni, una de las figuras más talentosas y polémicas del torneo. El delantero del Benfica rompió el silencio tras el tropiezo y volvió a apuntar contra el público chileno, que durante todo el campeonato fue blanco de sus provocaciones.

En conversación con el programa Cambio de Frente, el joven atacante se refirió al ambiente vivido en el Estadio Nacional durante la definición del domingo, donde Marruecos se impuso por 2-0 y levantó el título. “Parecía que salió campeón Chile, estaban más felices que los de Marruecos”, lanzó el argentino, dejando en claro que las pifias y los cánticos en su contra todavía le pesan.

🇦🇷 Gianluca Prestianni vuelve a cargar contra Chile

El extremo no solo criticó la actitud del público, sino que además menospreció a La Roja Sub 20, recordando que ni siquiera avanzó a la fase de cuartos. “No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera, y Chile ni siquiera clasificó”, sentenció el atacante, fiel a su estilo desafiante.

Lejos de disculparse, Prestianni aseguró que disfruta de ese tipo de ambientes hostiles. “Me gusta jugar esos partidos que son picantes, la gente te putea y eso te motiva más. Me encanta pedir la pelota y demostrar mi juego”, agregó con seguridad.

🔥 La respuesta a Arturo Vidal

El argentino también tuvo palabras para Arturo Vidal, quien celebró en redes el triunfo de Marruecos. “Gastarte en contestarle Vidal… hay que dejarla pasar”, cerró con una sonrisa irónica, reavivando la rivalidad entre chilenos y argentinos incluso después del pitazo final.

Una muestra más de que, aunque el Mundial Sub 20 ya terminó, la polémica entre Gianluca Prestianni y el público chileno promete seguir dando que hablar.