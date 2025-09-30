El pasado sábado 27 de septiembre se dio el vamos al Mundial Sub 20 en Chile, donde las principales promesas del fútbol animarán la competición más importante de la categoría a nivel de selecciones.

Sin embargo, el torneo no ha estado exento de polémicas. Esto porque a horas del inicio de los primeros partidos, algunos hinchas denunciaron la cancelación de sus entradas. Aunque eso no fue lo único, puesto que algunos fanáticos reclamaron que algunos baños del Estadio Nacional estaban en mal estado e incluso inhabilitados durante la inauguración de la Copa del Mundo.

😮 Autoridades aclaran lo ocurrido con el Estadio Nacional

En medio de esta situación, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, salió al paso de las críticas. “Nosotros habíamos avanzado una serie de mejoras respecto de los baños, pero evidentemente se fueron tomando sectorizados para no generar la inhabilitación de muchos sectores. Entonces se tomaron baños de tribuna oficial, baños de Codo Norte, Codo Sur y algunos de Andes. Y así se fue avanzando, pero dado todo, había baños que no estaban operativos y que debían estar cerrados. Ante la urgencia se abrieron, pero ahora se ha vuelto a revisar para que efectivamente esté la mayoría habilitado dado que hay aforos de 45 mil personas”, dijo a Radio Pauta.

“Si recuerda, algún partido o un clásico, había una serie de baterías de baño afuera. Y eso fue porque estaban en proceso de desarrollo y mantención. Creo que aquí hay que avanzar, nos quedan todavía sectores que están en proceso de término, pero que no se podían intervenir durante el evento”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 20?

Tras su debut triunfal, Chile volverá a saltar a la cancha en el Mundial Sub 20 este martes, cuando se mida a Japón en el Estadio Nacional desde las 20:00 horas.