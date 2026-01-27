El mercado de fichajes rara vez se cierra de golpe. En Universidad de Chile lo saben bien y, aunque gran parte del plantel ya está definido, en el club siguen atentos a oportunidades que aparecen fuera del radar tradicional.

En las últimas horas, desde Uruguay emergió un nombre que empezó a instalarse con fuerza en el entorno azul. No hubo anuncio oficial ni filtraciones desde el CDA, pero sí palabras directas del propio futbolista, que reconoció el interés y dejó una frase que rápidamente encendió las alertas en el mundo universitario.

🔍 El nombre que apareció en la órbita de la U de Chile

El jugador que comenzó a sonar es Nicolás Fernández, volante uruguayo de 22 años que actualmente milita en Progreso. El mediocampista está al tanto de la posibilidad de dar el salto al fútbol chileno y, en conversación con Carve Deportiva, abordó por primera vez los rumores que lo vinculan con el conjunto azul, sin esconder el impacto que le generó ver su nombre asociado a un club de esa magnitud.

“Hay muchos rumores sobre la U y Liverpool. El sábado antes del partido surgió una publicación sobre el equipo chileno y la verdad es que fue una locura. Lo que tenga que pasar, que pase”.

🧠 “No quiero volverme loco”: cómo vive Nicolás Fernández el interés de la U de Chile

Lejos de bajarle el perfil, Fernández reconoció que el interés desde Chile generó un remezón inesperado en su día a día. Mensajes, comentarios y consultas comenzaron a llegar incluso por vías personales. “Hasta en WhatsApp me llegan mensajes. Hay que tomarlo con tranquilidad, aunque es difícil, porque es un cuadro muy importante”.

Y agregó una frase que resume su postura frente a la posibilidad de cambiar de país y de liga: “Nunca me esperé que tanta gente me hable, como los hinchas de ellos. Estoy esperando a ver qué sucede, tampoco quiero volverme loco”.

⚽ Cómo juega Nicolás Fernández, el volante que sigue la U de Chile

Formado en Rentistas y consolidado en Progreso, Fernández se desempeña principalmente como mediapunta, aunque también puede actuar por banda, aportando movilidad, despliegue y cambio de ritmo en ofensiva.

Durante la temporada 2025 disputó 35 partidos oficiales, con cuatro goles y una asistencia, números que lo posicionaron como uno de los jugadores jóvenes más regulares de su equipo y que despertaron interés fuera de Uruguay.

Desde su entorno destacan su velocidad, capacidad de uno contra uno y versatilidad, atributos que encajan con el perfil que busca el cuerpo técnico azul para sumar alternativas en el mediocampo ofensivo.

📋 Qué busca la U de Chile y por qué su nombre empieza a tomar fuerza

Universidad de Chile ha sido clara: el mercado seguirá abierto mientras exista margen reglamentario y financiero. En ese escenario, el nombre de Fernández aparece como una opción de oportunidad, sin el ruido mediático de otros refuerzos, pero con informes positivos.

Por ahora, todo se maneja con hermetismo y sin confirmaciones oficiales desde el club. Sin embargo, que el propio jugador haya reconocido públicamente el interés deja en evidencia que algo se está moviendo.

📰 En resumen

La U sigue atenta al mercado de fichajes 2026

Desde Uruguay apareció el nombre de Nicolás Fernández

El volante reconoció públicamente el interés azul

Destacó la magnitud del club y pidió cautela

Su perfil encaja como alternativa ofensiva para el plantel

