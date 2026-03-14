Colo Colo ya palpita el duelo frente a Huachipato. Los albos recibirán este lunes a los acereros por la séptima fecha del Campeonato Nacional y el entrenador Fernando Ortiz comienza a tomar decisiones clave. El DT sabe que necesitan ganar si quieren mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, por lo que trabaja meticulosamente en el once titular.

La principal duda del Cacique es Diego Ulloa, quien sufrió algunas molestias físicas durante la victoria sobre Audax Italiano el pasado fin de semana, lo cual mantiene en alerta al cuerpo técnico. Sin embargo, fue el propio Tano quien aclaró que el lateral izquierdo se reintegró a las prácticas y lo esperarán hasta última hora para saber si será una alternativa ante los siderúrgicos. Si puede contar con él, el Popular repetirá la oncena que triunfó en La Florida.

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