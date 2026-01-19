Colo Colo fue una completa decepción en su segundo partido de pretemporada en la Serie Río de la Plata. Los albos cayeron 3-2 frente a Alianza Lima, pero el juego del equipo de Fernando Ortíz sigue sin convencer.

La molestia tras la caída se hizo evidente en las palabras del propio entrenador del Cacique, quien espera mejores refuerzos para ser más competitivo, y las del delantero Javier Correa, quien le pasó la cuenta por las críticas recibidas.

Colo Colo cerrará su participación en la Serie Río de la Plata el próximo miércoles enfrentando a Peñarol.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 19 de enero