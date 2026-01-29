Esteban Pavez todavía no firma su contrato, pero ya instaló el primer debate. Apenas aterrizó en Lima para sumarse a Alianza Lima, el volante chileno explicó por qué aceptó el desafío y dejó una frase directa, sin rodeos, que rápidamente cruzó fronteras y volvió a poner su nombre en la conversación del fútbol chileno.

El mensaje no solo entusiasmó al hincha blanquiazul. En Colo Colo, donde Pavez fue capitán y referente durante años, sus palabras generaron ruido por el contexto completo que las rodea. No se trata solo de un elogio a Pablo Guede, sino de una salida marcada por diferencias internas y una despedida que el propio jugador sintió como fría e injusta.

Su llegada a Perú, además, no llega sola: el respaldo público de un técnico con peso internacional terminó de darle dimensión a un fichaje que apunta mucho más allá de lo futbolístico.

❓ ¿Qué dijo Esteban Pavez sobre Pablo Guede tras llegar a Perú?

Apenas pisó suelo peruano, Esteban Pavez fue consultado por los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Alianza Lima. Su respuesta fue breve, pero contundente. “Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho”.

La frase no solo explica su decisión deportiva. También refleja un vínculo construido en etapas anteriores y que hoy vuelve a unirlos en un nuevo proyecto, esta vez fuera de Chile. Pero en el contexto de su salida de Colo Colo, el elogio adquiere otra lectura.

🛬 ¿Cómo fue la llegada de Pavez a Lima y qué expectativas expresó?

El mediocampista arribó durante la madrugada al aeropuerto Jorge Chávez y, pese al cansancio del viaje, se mostró disponible para conversar con la prensa. En sus primeras palabras, dejó claro que el desafío lo motiva desde lo colectivo. “Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico y estoy muy motivado de llegar acá”.

Además, comparó el ambiente del estadio aliancista con una referencia que conectó rápido con el público local: “Matute es muy parecido al ambiente que se vive en Santiago”.

🧠 ¿Qué respaldo clave recibió Pavez antes de firmar con Alianza Lima?

Más allá del aval de Guede, una opinión con peso propio salió a respaldar públicamente el fichaje. Se trata de Ricardo Gareca, quien dirigió a Pavez durante su paso por la Selección chilena.

El ‘Tigre’ fue claro al describir el perfil del volante: “Pavez es un volante de contención, de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía. Su juego se basa en la contención y el liderazgo”.

Y fue aún más directo al proyectar su impacto en Perú: “Es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza Lima por el profesionalismo y la experiencia que tiene”.

⚽ ¿Qué puede aportar Esteban Pavez en el mediocampo de Alianza Lima?

El fichaje apunta a reforzar una zona clave del equipo: el equilibrio en la mitad de la cancha. Pavez llega para aportar orden táctico, liderazgo y experiencia en escenarios de alta presión, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Su incorporación responde a una necesidad inmediata del plantel y a la confianza absoluta de Pablo Guede, quien lo pidió expresamente para este proyecto 2026.

📊 ¿Cuál es el contexto del fichaje de Pavez a los 35 años?

Según datos de mercado, Pavez tiene actualmente un valor cercano a los 150 mil euros. Lejos de su peak económico, el movimiento se explica por factores deportivos y de liderazgo más que por proyección de reventa.

Para Alianza Lima, la apuesta es clara: sumar jerarquía inmediata, experiencia internacional y un referente que ordene al equipo desde el primer día.

🧩 ¿Por qué la frase de Pavez generó ruido en Colo Colo?

El elogio público a Guede no se da en el vacío. Minutos antes de viajar a Perú, Pavez habló sin filtros sobre su salida de Colo Colo, reconociendo que no quedó conforme con la forma en que fue despedido y apuntando tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico.

Cuestionó la frialdad institucional de su adiós, criticó la gestión administrativa del club y fue directo al referirse a su relación con Fernando Ortiz: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”.

En ese contexto, su frase sobre Guede reabre comparaciones inevitables y deja una sensación incómoda en el club donde fue capitán. No es solo una declaración afectiva: es el reflejo de un quiebre que venía gestándose y que hoy explica por qué sus palabras no pasaron desapercibidas en Macul.

