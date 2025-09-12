Universidad de Chile ya piensa en la Supercopa. Luego que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizara el duelo, los azules se encuentran enfocados en quedarse con el título ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

En la U aún duele la derrota de hace algunos días en el Campeonato Nacional frente a los albos, por lo que ven este duelo como una revancha para sanar sus heridas ante el clásico rival.

⚽ La revancha de U de Chile ante Colo Colo

En la conferencia de prensa previa al trascendental compromiso, Lucas Assadi fue consultado si sienten que están en la obligación de ganar tras lo ocurrido el pasado 31 de agosto en el Estadio Monumental. “Sí, lo tomamos como una revancha. Fue súper reciente el partido anterior, ese era por los puntos, este es por una copa y creo que es diferente. Pero sí lo tomamos de esa manera (como una revancha)”, dijo el volante azul.

Por otro lado, aclaró que el resultado del duelo ante el Cacique no tendrá incidencia en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. “No nos afectaría en nada lo que pase el fin de semana (el resultado), primero estamos preocupados de este partido y después veremos el otro”, señaló.

🤕 Lucas Assadi y las bajas de U de Chile

Por último, el mediocampista de Universidad de Chile tuvo palabras para las ausencias obligadas que tendrá el equipo para enfrentar a Colo Colo: Lucas Di Yorio y Nicolás Ramírez.

“Tenemos varias bajas… Lucas (Di Yorio) que gracias a Dios salió todo bien hoy día, Nico (Ramírez), Isra (Poblete), pero tenemos un plantel súper amplio y competitivo. Vamos a hacerlo muy bien el fin de semana. Estamos preocupados de Colo Colo y ya después veremos lo que pase en el siguiente partido”, cerró.