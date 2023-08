Estados Unidos inscribió a Simone Biles en la lista preliminar para Santiago 2023

La laureada gimnasta estadounidense Simone Biles, la más condecorada de la historia de Estados Unidos y que regresó el pasado sábado desde los Juegos de Tokio para ganar el US Classic de Chicago con buenas actuaciones en barras asimétricas, equilibrio, suelo y salto, fue inscrita para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El Comité Olímpico del país norteamericano dio a conocer la lista de sus competidores y en ella destaca la multimedallista olímpica.

El sports manager de la gimnasia en Santiago 2023, Felipe Cubillos, dijo a La Tercera que "el Comité Olímpico de Estados Unidos envió hace muy pocos días la lista larga, donde aparece Simone Biles. Ellos tienen hasta la primera quincena de septiembre para entregar la nómina definitiva".

En el caso de llegar a la competencia, Biles puede luchar por medallas contra la actual campeona olímpica, la brasileña Rebeca Andrade, que está confirmada.

happy to be back out on the floor! this journey has been a rollercoaster of emotions. thank you for believing in me. 🫶🏾 pic.twitter.com/wENM2wYFqd