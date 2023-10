Santiago 2023: Chile ganó dos preseas y EE.UU. se escapó en el primer día del medallero

Este sábado 21 de octubre se celebró la primera jornada oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, marcada por las dos preseas de plata que conquistó el Team Chile y el dominio inmediato de Estados Unidos en el medallero.

Nuestro país celebró con las medallas de plata que ganaron Martín y Catalina Vidaurre en las pruebas de mountainbike cross country en el Club Deportivo de la Universidad Católica.

Estados Unidos, por su parte, brilló 20 preseas: nueve medallas de oro y cuatro de ellas sólo en las pruebas de natación.

México, por su lado, también destacó con seis medallas doradas, tres conquistadas en las finales de taekwondo.

A nivel sudamericano, Brasil es el principal exponente, con cuatro oros y 13 medallas en total.

Revisa el medallero a continuación y el listado de los ganadores de oro en esta jornada:

- Ciclismo Mountain Bike – cross country olímpico F: Jennifer Jackson (CAN)

- Ciclismo Mountain Bike – cross country olímpico M: Gunnar Holmgren (CAN)

- Clavados – plataforma 10m F: Gabriela Agúndez (MEX)

- Clavados - trampolín 1m M: Osmar Olvera (MEX)

- Escalada deportiva – velocidad F: Piper Kelly (EE.UU.)

- Gimnasia artística M: Equipos – Cameron Bock, Colt Walker, Curran Philips, Donnell Whittenburg y Stephen Nedoroscik (USA)

- Levantamiento de pesas 49 kg F: Dahiana Ortiz (DOM)

- Levantamiento de pesas 61 kg M: Arley Calderón (CUB)

- Levantamiento de pesas 73 kg M: Julio Mayora (VEN)

- Natación – 100m pecho F: Rachel Nicol (CAN)

- Natación – 100m pecho M: Jacob Foster (USA)

- Natación – 200m mariposa M: Mason Laur (USA)

- Natación – 200m mariposa F: Dakota Luther (USA)

- Natación – 400m libre F: Paige Madden (USA)

- Natación – 400m libre M: Guilherme Costa (BRA)

- Natación – 4x100m posta libre F: Hannah Macneil, Katerine Savard, Emma O'Croinin, Julie Brousseau, Brooklyn Douthwright y Mary-sophie Harvey

- Natación – 4x100m posta libre M: Felipe Ribeiro de Souza, Victor Alcara, Guilherme Santos, Marcelo Chierighini y Breno Martins (BRA)

- Sketeboarding street F: Jhulia Rayssa Mendes Leal (BRA)

- Skateboarding street M: Lucas Rabelo Nobre Soares (BRA)

- Taekwondo kyorugi -49 kg F: Daniela Souza (MEX)

- Taekwondo kyorugi -58 kg M: Brandon Plaza (MEX)

- Taekwondo kyorugi -68 kg M: Khalfani Harris (USA)

- Taekwondo poomsae individual F: Kaitlyn Recusado (USA)

- Taekwondo poomsae individual M: William Arroyo (MEX)

- Tiro – rifle 10m aire F: Sagen Maddalena (USA)

- Tiro – rifle 10m aire M: Edson Ramírez (MEX)

EL MEDALLERO DEL TEAM CHILE

- Ciclismo Mountain Bike – cross country olímpico F: Catalina Vidaurre

- Ciclismo Mountain Bike – cross country olímpico M: Martín Vidaurre