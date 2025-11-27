4 rating Betfair Chile Dealer de apuestas nacionales e internacionales Herramientas para apostar

Con más de 4 millones de usuarios a nivel mundial, esta casa de apuestas británica se ha ganado la confianza de los jugadores chilenos. Y no es para menos, Betfair ofrece una gran variedad de apuestas deportivas y de casino, junto con una experiencia de usuario intuitiva y segura.

En este artículo, exploraremos en detalle lo que hace que Betfair sea una opción popular entre los apostadores en Chile.

Nuestra experiencia apostando en Betfair Chile

Como entusiastas de las apuestas, hemos analizado Betfair Chile de manera exhaustiva, prestando especial atención a aspectos como la seguridad, la calidad de las cuotas, la oferta de mercados y la experiencia de usuario. Si quieres comparar estos puntos con lo que ofrecen otros operadores del país, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede ayudarte a situar a Betfair dentro del panorama local.

La variedad, los requisitos y las condiciones de los bonos ofrecidos.

La facilidad de uso de la plataforma, tanto en el sitio web como en la aplicación móvil.

El catálogo de mercados en apuestas deportivas y casino, así como las cuotas ofrecidas y las opciones de apuestas juegos en vivo.

La reputación y licencia de Betfair Chile, así como sus medidas de seguridad.

Ofertas de apuestas disponibles en Betfair Chile

Con más de 20 deportes, Betfair Chile es una de las plataformas de apuestas que cuenta con una lista variada de disciplinas. Además, del fútbol, también puedes apostar en tenis, baloncesto, Fórmula 1, carreras de caballos y mucho más.

Otras de las opciones que ofrece Betfair Chile son las apuestas en e-Sports como League of Legends, Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive.

Además de apuestas especiales que incluyen política, entretenimiento y otros eventos especiales como los Premios Óscar.

Betfair Exchange

La Betfair Exchange es una de las cosas más interesantes de esta casa de apuestas.

Consiste en una plataforma paralela de apuestas única que permite a los mismos usuarios de Betfair apostar entre ellos mismos, en vez de contra a la casa de apuestas. En este mercado, los usuarios pueden apostar a favor (back) o en contra (lay) de los resultados de eventos deportivos o eventos en tiempo real, pero estableciendo sus propias cuotas. Es una alternativa innovadora a las apuestas tradicionales que Betfair ofrece a sus jugadores.

Tipos y mercados de apuestas en Betfair Chile

Betfair ofrece más de 200 mercados en fútbol, el deporte rey en Chile. Por ejemplo, podrás encontrar más de 150 para la Premier League o más de 100 mercados disponibles solo para el Mundial. Hay varios mercados populares en los que se pueden apostar como:

Equipo ganador

Al marcador final

Si ambos equipos anotan

A la cantidad de tarjetas amarillas

Hándicap

Doble oportunidad.

Y mucho más.

Betfair en vivo – ¿Cómo funciona?

Betfair no solo te ofrece la posibilidad de apostar en vivo, sino que también te permite ver los partidos en streaming a través de su servicio Betfair Video. Con un clic en el botón “En vivo” de la barra superior, se desplegará un menú con todos los deportes que tengan partidos disponibles en ese momento.

Código Promocional Betfair Chile 2024

A pesar de que por el momento no hay un código promocional Betfair específico para Chile, aún se puede disfrutar de las ofertas de bienvenida para apuestas deportivas y juegos de casino.

Bonos y ofertas en Betfair Chile

Betfair ofrece un bono de bienvenida para deportes de hasta $100 USD. Para obtenerlo, es necesario realizar 5 apuestas de $10 USD cada una y así recibir apuestas gratis de hasta $20 USD con un máximo de 100 USD.

Si lo tuyo son los juegos de casino, Betfair Casino ofrece un bono de bienvenida del 300%. Obtén hasta 300 USD + 20 giros gratis con el primer depósito de al menos 10 USD.

Términos y condiciones de las promociones de Betfair Chile

Cada apuesta debe ser de mínimo $10 USD .

. Cuotas mínimas de 1.5.

Si activas el bono Betfair para casino debes cumplir con un rollover de x35 en un plazo de 7 días.

No aplica para depósitos a través de Neteller.

Cumple con los requisitos y tu bono estará listo en un máximo de 24 horas.

Betfair apuestas Chile- ¿Cómo registrarse?

El registro en la plataforma es sencillo y no requiere completar pasos complicados. Lo que sí debes tener presente antes de crear tu cuenta es que Betfair Chile no opera en pesos chilenos, por lo que deberás usar otra divisa para procesar los pagos.

Ahora sí, te explicamos cómo darte de alta en esta casa de apuestas:

Accede al sitio web oficial de Betfair Chile desde el link que te dejamos. Selecciona la opción “Registrarse” y completa el formulario de registro con tus datos reales. Crea una contraseña segura y elige una pregunta de seguridad para recuperar tu cuenta en caso de olvidarte. Además, selecciona la moneda que deseas usar. Puedes elegir USD o EUR como opción de divisas. Elige tu bono de bienvenida. Decide si quieres el bono para casino o deportes. Para mayor seguridad, Betfair te pide verificar tu identidad. Escanea tu documento de identidad por ambos lados y un recibo de servicio público, y súbelos en “Mi cuenta” > “Mis datos” > “Cargador de documentos”. Elige entre los métodos de pago disponibles en Chile para realizar tu primer depósito: Visa, Mastercard, transferencia bancaria, AstroPay, MuchBetter, Neteller o Skrill.

Métodos de pago en Betfair Chile

A pesar de no aceptar pagos en pesos chilenos, Betfair ofrece hasta seis opciones de métodos de pagos para sus jugadores:

Medios de pagos Depósito mínimo Tiempo de proceso Visa 10 USD 2- 5 días hábiles Mastercard 10 USD 2- 5 días hábiles AstroPay 5 USD Inmediato Neteller 5 USD Inmediato MuchBetter 5 USD Inmediato Skrill 5 USD Inmediato

¿Cómo ingresar dinero en Betfair desde Chile?

Depositar en Betfair es rápido. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Busca la opción de depósito en la página principal. Ubica el botón “Depósito” en la esquina superior derecha.

Selecciona el método de pago que prefieras.

Indica la cantidad que deseas agregar y sigue las instrucciones para realizar tu recarga.

¡Listo! Tu depósito se verá reflejado en tu cuenta de inmediato.

¿Cómo retirar mis fondos en Betfair?

Sólo debes seleccionar la opción Retiro ubicada en la sección Mi cuenta. Luego elige el medio de pago en el que prefieras abonar tu dinero.

Betfair App – Apuesta desde el teléfono móvil

Betfair ofrece a sus usuarios dos aplicaciones distintas: la app Betfair Sportsbook y la app Betfair Exchange. Ambas están disponibles para iOS y Android a través de sus respectivas tiendas oficiales, lo que facilita una instalación rápida y segura para cualquier tipo de dispositivo. Si quieres comparar su rendimiento con el de otras aplicaciones populares en el país, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a evaluar cuál se adapta mejor a tu forma de jugar.

Con más de 1.000.000 descargas y una valoración de 4,4 estrellas en la Play Store, la app de Betfair está disponible para dispositivos Android con versión 9 o posterior.

Mientras que los usuarios de iPhone o iPad requiere tener un sistema operativo de al menos 13.0 y de 1.0 o posterior para Apple Visión.

Betfair vs. Betano vs. Rojabet Chile – ¿Cuál es mejor?

Operador Tipo de Bono de Bienvenida Valor del bono Betfair Deportes

Casino

Bono del 100% hasta 100 USD

Bono del 300% hasta 300 USD

RojabetDeportes

CasinoBono del 225% hasta 1.000.000 CLP

Bono del 225% hasta 1.000.000 CLP + 150 giros gratisBetanoDeportes

CasinoBono del 100% hasta 200.000 CLP

Bono del 100% de hasta 200.000 CLP

A primera vista, Rojabet parece ser la ganadora gracias a que tiene un bono más generoso en comparación a las otras casas.

Sin embargo, si comparamos más detenidamente, Betfair se destaca en varias áreas clave. Aunque el bono deportivo de Betfair es menor, su bono de casino es tres veces mayor. Además, Betfair ofrece la posibilidad de ser tu propio “bróker” y establecer las cuotas, lo que proporciona una flexibilidad única.

Casino Betfair – Juegos de casino online

Betfair casino ofrece una variedad de juegos para todos los gustos, desde tragamonedas clásicas hasta juegos de mesa en vivo con crupieres reales que proporciona una experiencia única en la sala.

De hecho, son más de 1500 tragamonedas, desde las de 3 rodillos hasta las más modernas con 25 líneas de pago o más.

Entre los juegos más destacados encontrarás:

Bonanza

Eyes of Horus

Legend Hydra

Legacy of Dead

Cleopatra Deluxe

También se encuentran los mejores proveedores de la industria como:

Playtech

MicroGaming

Evolution Gaming

NetEnt

Licencia y seguridad en Betfair Chile

A pesar de que en el país aún no están regulados los juegos en línea, Betfair cuenta con certificados internacionales: Malta Gaming Authority con licencia MGA/CRP/131/2006 y certificación ISO27001.

Además, utiliza sistemas de seguridad y cifrado SSL para proteger tu información y dinero para que realices tus depósitos y retiros con total confianza.

¿Es Betfair una casa de apuestas confiable?

Después de examinar con detalles esta casa de apuestas, podemos decir que sí, Betfair es una casa de apuestas confiable y segura. Cuenta con licencias otorgadas por organismos reconocidos y sus sistemas están encriptados con medidas de seguridad contra fraudes y ataques cibernéticos.

Servicio de atención al cliente en Betfair

Betfair Chile tiene un servicio de atención al cliente disponible de 9:00 am a 22:00 hs del horario británico. Puedes ponerte en contacto a través de:

Chat en vivo (la atención es rápida y sencilla)

Correo electrónico:[email protected]

Sección de preguntas y respuestas

Opiniones de usuarios de Betfair Chile 2024

Betfair es una plataforma popular tanto en Chile como a nivel mundial, con una gran cantidad de usuarios, en su mayoría satisfechos.

Las opiniones son variadas. Pero destacan puntos como cuotas competitivas, variedad de apuestas, la facilidad de uso de la plataforma y la seguridad del sitio. Y como punto no tan bueno: muchos jugadores también coinciden en que el servicio de atención al cliente podría mejorar. Sin embargo, en líneas generales, se puede tener una experiencia de apuestas satisfactoria en Betfair.

Betfair Chile: ¿Vale la pena apostar aquí?

Aunque Betfair no permite depósitos en pesos chilenos, la experiencia que ofrece merece ser considerada. En general, Betfair es una excelente opción para quienes buscan una plataforma de apuestas online fácil de usar y con una buena variedad de opciones. Sus coutas competitvas, la seguridad y la confiabilidad del sitio la convierten en una casa atractiva para el mercado chileno.

Ventajas y desventajas de apostar en Betfair Chile

Pros Contras App en español para iOS y Android.

Servicio Betfair Exchange.

Función de Supercuotas Betfair.

Cashout.

Streaming y apuestas en vivo (Betfair Video) No opera en pesos chilenos.

Atención al cliente con respuesta lenta y con horario limitado.

Preguntas frecuentes sobre Betfair Chile

¿Es seguro apostar en Betfair Chile?

Sí, Betfair Chile es una casa de apuestas segura y confiable que cuenta con licencias internacionales.

¿Cuánto tarda en pagar Betfair Chile?

El tiempo de pago en Betfair Chile varía según el método de retiro elegido:

Tarjeta de débito/crédito: 2 a 5 días hábiles.

Billeteras electrónicas: Inmediato.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en Betfair?

El depósito mínimo es de 5 USD y el máximo es de 20.000 USD.

¿Puedo acceder a Betfair desde cualquier teléfono móvil?

Sí, puedes acceder a Betfair desde cualquier dispositivo móvil, ya sea iOS o Android con conexión a internet.