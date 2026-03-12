El defensor titular de Colo Colo enfrentó los micrófonos en Macul para analizar su presente en el equipo. El zaguero no tuvo problemas en realizar una cruda autocrítica sobre su rendimiento en esta temporada.

Durante la conferencia, también se refirió a los duros cuestionamientos de los hinchas. En ese contexto, explicó cómo lidia con la presión de jugar en el Estadio Monumental y las críticas que surgen cuando el nivel del equipo no es el esperado.

¿Qué dijo Jonathan Villagra sobre su nivel en Colo Colo?

El ambiente en el Estadio Monumental siempre exige al máximo y, de cara al duelo de este lunes ante Huachipato, Jonathan Villagra tomó la palabra en conferencia de prensa. El zaguero albo, que ha logrado consolidarse como titular tras una temporada irregular, analizó su presente en el equipo.

Lejos de buscar excusas, el ex Unión Española fue claro con su rendimiento. “Yo soy bien autocrítico y sé cuando mi nivel está bajo, pero esto se mejora con trabajo y esfuerzo. Hay que saber cuando no lo hiciste bien y tratar de revertirlo en la semana siguiente. Trato de ir mejorando partido a partido”, comentó el defensor.

¿Cómo enfrenta Villagra las críticas en Colo Colo?

Pese a asumir su nivel en algunos partidos, el defensor también se refirió a la dureza de las críticas en redes sociales. “Hay que aceptar las críticas, aunque a veces se pasan en los comentarios”, señaló el zaguero de Colo Colo.

De todas formas, dejó claro que entiende la presión que implica defender al club más popular del país. “Uno en Colo Colo tiene que saber que la presión es así, que te van a escribir de todos lados. Colo Colo es el número 1 de Chile, así que los hinchas siempre van a querer que el club esté en lo más alto”, reflexionó.

¿Qué dijo Villagra sobre Arturo Vidal y Joaquín Sosa en Colo Colo?

Finalmente, el defensor valoró el apoyo que recibe de los referentes del equipo, destacando el liderazgo de Arturo Vidal en el mediocampo. “Arturo te da seguridad, te ordena, es un líder positivo. Te sientes seguro cuando lo tienes al lado durante el partido”, comentó.

Esa misma confianza también la destacó con su compañero en la defensa, Joaquín Sosa. “Con Joaquín es lo mismo. Todos tenemos que rendir y estar al mil, porque estamos en Colo Colo”, concluyó.

Jonathan Villagra en el Superclásico / Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

El próximo desafío de Colo Colo está programado para este lunes 16 de marzo, cuando reciba a Huachipato en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Para este encuentro, la dirigencia de Blanco y Negro solicitó a las autoridades un aforo cercano a 42.000 espectadores, esperando un gran marco de público en Macul.