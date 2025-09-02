Siguen los ecos de la barbarie de Avellaneda en el duelo de Independiente ante U de Chile, ya que barristas locales fueron sancionados por los graves hechos, aunque la sanción parece desproporcionada en relación a la que recibió la hinchada azul.

Más que el castigo, lo insólito es el número de sancionados de la barra del elenco argentino, que en masa se dedicó a golpear brutalmente a simpatizantes de la U.

⚠️ ¿Qué castigo recibió la barra de Independiente?

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) aplicó sanciones que muchos consideran desproporcionadas. Mientras U de Chile recibió una prohibición total para llevar hinchas visitantes a Buenos Aires hasta diciembre de 2027, Independiente solo vio castigados a 41 de sus barristas con derecho de admisión.

La medida argentina prohíbe completamente que los fanáticos azules asistan a “cualquier tipo de espectáculo deportivo, ya sea de carácter amistoso u oficial” en territorio bonaerense. Esta sanción es territorial y rige únicamente para la Provincia de Buenos Aires.

📅 ¿Cuándo define Conmebol la llave de U de Chile vs Independiente?

La Conmebol ya realizó las audiencias de descargo este martes en Asunción. U de Chile solicita que el partido se dé por terminado con el marcador de la suspensión (1-1), lo que los clasificaría por global 2-1. Independiente busca una revancha en cancha neutral, argumentando que fueron “víctimas” de violencia premeditada.

La resolución se espera que se conozca este miércoles 3 de septiembre. El ganador enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final.

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.