Lucas Cepeda ya dio su primer paso en el fútbol español y lo hizo mostrando algo más que velocidad y desborde. En sus primeros días como jugador del Elche, el extremo chileno dejó ver una adaptación rápida al grupo, marcada por gestos simples y un tono relajado que fue bien recibido dentro del camarín.

El ex Colo Colo asumió el cambio de escenario y no se achicó. Entrenamientos intensos, diálogo permanente con el cuerpo técnico y una integración natural al plantel marcaron su arranque. En ese contexto, un cruce divertido con Matías Dituro terminó siendo una de las postales más comentadas de su llegada.

⚽ La broma de Cepeda a Dituro que marca su llegada a Elche

El vínculo entre ambos viene desde su paso por Chile y Cepeda no dudó en recordarlo con humor. En declaraciones difundidas por el propio club, el atacante relató cómo fue ese primer contacto con el arquero argentino: “A Mati Dituro lo conocí en Chile, le hice un par de goles. Es muy lindo que un compañero se contacte contigo”, lanzó, en tono distendido.

La frase, lejos de quedar solo como anécdota, reflejó el clima interno que encontró el chileno en su nuevo equipo. Dituro, uno de los referentes del plantel, fue parte activa en el proceso de bienvenida, algo que en Elche consideran clave para acelerar la adaptación de un futbolista recién llegado.

🧠 El proyecto que sedujo a Cepeda y lo empujó a dar el salto

Más allá del camarín, Cepeda también explicó qué lo convenció de firmar en España. El extremo reveló que hubo un seguimiento previo y un contacto directo que terminó inclinando la balanza: “Hace unas semanas, Christian Bragarnik se contactó conmigo y fue algo muy bonito. Justo yo estaba en un entrenamiento y él me llamó… ahí me explicó el proyecto que querían hacer conmigo y eso me interesó mucho”, contó.

No solo el camarín recibió de gran manera al formado en Santiago Wanderers, incluso algunos hinchas ya fueron a mostrarle su apoyo a su llegada al club español.