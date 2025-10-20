El Mundial Sub 20 terminó con Marruecos como campeón y con Argentina como subcampeón. Pero la noticia, otra vez no fue el resultado, sino la actitud del plantel albiceleste al momento de dejar suelo chileno. En el aeropuerto, algunos jugadores cantaron con provocación contra la hinchada local. Confirmando que los argentinos no saben perder.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en Instagram, muestran a miembros de la delegación argentina entonando cánticos como “Chileno, te vamos a matar” y “Chile no va al mundial”, a sólo horas de haber perdido la final ante Marruecos.

Celebrating Morocco's first-ever FIFA tournament win 🙌@EnMaroc beat six-time winners Argentina to claim the FIFA U-20 World Cup title in Chile 🏆 pic.twitter.com/pLe4uSGrRO — FIFA (@FIFAcom) October 20, 2025

😠 El polémico adiós de Argentina Sub 20 tras perder ante Marruecos

En la grabación, compartida por un usuario en Instagram y que replica Radio ADN, se ve a los jugadores cantando en tono festivo, pese a haber perdido el título mundial. Argentina venía de una intensa campaña en el torneo, pero el cierre en tono de burla hacia el anfitrión dejó una imagen final que poco tiene que ver con el juego limpio.

📱Otra vez Argentina Sub 20 y la burla a los rivales

Primero reclamaron porque el público estaba en contra de ellos, incluso lo transmitieron como una cábala, pero fue en el partido ante Colombia, donde fueron visita y lograron avanzar de fase, lo tomaron como afrenta. Sumado a que tras eliminar a México, los mismos jugadores salieron del Estadio Nacional con la música del Chavo del 8, lo que es una tendencia a la burla que se repite en todas las instancias del deporte.