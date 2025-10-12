Una nueva polémica se tomó el Mundial Sub 20 de Chile 2025 luego de que Argentina eliminara a México en los cuartos de final disputados en el Estadio Nacional de Santiago.

Más allá del triunfo 2-0 de la Albiceleste, lo que más dio que hablar fue un gesto burlesco del plantel argentino, que encendió la polémica en redes sociales y provocó la molestia de la prensa mexicana.

Argentina se impone y avanza a semifinales. 🇦🇷#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 12, 2025

❓¿Qué hizo Argentina para enfurecer a México tras el partido?

Tras el pitazo final, la celebración de Argentina Sub 20 traspasó los límites deportivos. En un video que se viralizó rápidamente, se puede ver cómo los futbolistas salían del estadio escuchando la música del “Chavo del 8”, la icónica serie mexicana.

La canción sonó por unos segundos mientras el plantel caminaba hacia el bus, justo al frente de la zona mixta de prensa, lo suficiente para que la escena generara indignación en los medios y fanáticos aztecas.

Aunque los jugadores cambiaron luego la melodía, el registro ya se había difundido ampliamente y fue interpretado como una burla directa hacia México, que acababa de quedar fuera del torneo juvenil.

💣🇦🇷Los pibes de la Selección se van a semis escuchando la música del CHAVO 😎😝🇲🇽😘#sub20 #argentina #mexico pic.twitter.com/5I6qoMPUu6 — Octavio Petrich Rad (@OctavioPetrich) October 12, 2025

🔥 Argentina en semifinales del Mundial Sub 20 de Chile

Dejando atrás la polémica, Argentina se metió entre los cuatro mejores del torneo gracias a su victoria por 2-0, con goles de Maher Carrizo en los 9′ de juego y Mateo Silvetti en el 56′.

El cuadro dirigido por Diego Placente sigue mostrando un alto nivel y se perfila como candidato al título, y así deberá confirmarlo este miércoles cuando enfrente a Colombia, que sacó del Mundial al candidato España.