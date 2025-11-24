La Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 bajó el telón con un tenso y cerrado encuentro en el que Huachipato logró llevarse los tres puntos del Estadio Nelson Oyarzún al vencer con un ajustadísimo 1-0 a Ñublense, resultado que permite al cuadro siderúrgico mantener la ilusión de engancharse a los puestos de Copa Sudamericana.
Si bien es cierto que al equipo de la usina aún le queda otra vía para optar a un torneo internacional, la final de la Copa Chile ante Limache, con su triunfo en tierras chillanejas llegó a los 41 puntos en la tabla de posiciones, quedando a tres de Colo Colo, el último en ubicarse en dicha zona de Sudamericana.
Por su lado Ñublense encadenó su octavo partido sin ganar en una segunda rueda para el olvido, aunque de igual manera les alcanza para seguir lejos de la zona de descenso con 30 unidades en el décimo puesto.
⚽ El gol en el Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
En un encuentro con bastantes aproximaciones de peligro pero pocos remates al arco, el único gol del partido llegó recién cumplida la hora de juego en el Nelson Oyarzún.
Fue Carlo Villanueva quien en los 69′ minutos logró finalizar una jugada armada desde el sector derecho del ataque, quedando con el balón a disposición cerca del área chica y definiendo con un ajustado remate que venció la resistencia de Nicola Pérez para provocar los festejos de Huachipato.
📊 Estadísticas de Ñublense vs Huachipato
- Pedro Sanchez 22′
- Gonzalo Sosa 45′
- Leandro Diaz 36′
- Cris Martinez 38′
Perez
Cerezo
Calderon
Bosso
Campusano
Reyes
Saavedra
Plaza
Sanchez
Sosa
Avalos
- Entrenador
-
0Ronald Fuentes
- Suplentes
-
30Diego Tapia
-
16Diego Sanhueza
-
27Rodrigo Gonzalez
-
15Sebastian Valencia
-
20Federico Mateos
-
7Bayron Oyarzo
-
12Patricio Rubio
Odriozola
Leon
Malanca
Caroca
Diaz
Vargas
Gutierrez
Martinez
Silva
Martinez
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
17Zacarias Lopez Gonzalez
-
4Benjamin Gazzolo
-
6Claudio Sepulveda
-
10Oscar Ortega
-
14Carlos Villanueva
-
16Luciano Arriagada
-
29Claudio Torres
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Huachipato?
Ñublense regresará a la acción el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas ante Audax Italiano en La Florida, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.
En tanto Huachipato sacará chispas en un interesante cruce con U Católica este sábado 29 de noviembre en el CAP Acero de Talcahuano, encuentro clave para los cruzados en su intento de amarrar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.