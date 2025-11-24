La Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 bajó el telón con un tenso y cerrado encuentro en el que Huachipato logró llevarse los tres puntos del Estadio Nelson Oyarzún al vencer con un ajustadísimo 1-0 a Ñublense, resultado que permite al cuadro siderúrgico mantener la ilusión de engancharse a los puestos de Copa Sudamericana.

Si bien es cierto que al equipo de la usina aún le queda otra vía para optar a un torneo internacional, la final de la Copa Chile ante Limache, con su triunfo en tierras chillanejas llegó a los 41 puntos en la tabla de posiciones, quedando a tres de Colo Colo, el último en ubicarse en dicha zona de Sudamericana.

Por su lado Ñublense encadenó su octavo partido sin ganar en una segunda rueda para el olvido, aunque de igual manera les alcanza para seguir lejos de la zona de descenso con 30 unidades en el décimo puesto.

⚽ El gol en el Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

En un encuentro con bastantes aproximaciones de peligro pero pocos remates al arco, el único gol del partido llegó recién cumplida la hora de juego en el Nelson Oyarzún.

Fue Carlo Villanueva quien en los 69′ minutos logró finalizar una jugada armada desde el sector derecho del ataque, quedando con el balón a disposición cerca del área chica y definiendo con un ajustado remate que venció la resistencia de Nicola Pérez para provocar los festejos de Huachipato.

📊 Estadísticas de Ñublense vs Huachipato

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Atlético Ñublense 0 0 Descanso Huachipato Pedro Sanchez 22′

Gonzalo Sosa 45′ Leandro Diaz 36′

Leandro Diaz 36′ Cris Martinez 38′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 45 + 2 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Gonzalo Sosa 38 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Cris Martinez 36 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Leandro Diaz 22 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Pedro Sanchez [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +2 ‘ ] Amonestación para Gonzalo Sosa. Amonestación para Cris Martinez. Amonestación para Leandro Diaz. Amonestación para Pedro Sanchez. El árbitro da inicio al encuentro. Atlético Ñublense Atlético Ñublense 4-3-3 1 Nicola

Perez 18 Bernardo

Cerezo 6 Pablo

Calderon 4 Osvaldo

Bosso 14 Jovany

Campusano 21 Lorenzo

Reyes 13 Daniel

Saavedra 22 Matias

Plaza 11 Pedro

Sanchez 9 Gonzalo

Sosa 29 Giovanny

Avalos Entrenador

0 Ronald Fuentes

Suplentes

30 Diego Tapia



16 Diego Sanhueza



27 Rodrigo Gonzalez



15 Sebastian Valencia



20 Federico Mateos



7 Bayron Oyarzo



12 Patricio Rubio

Huachipato Huachipato 4-1-4-1 25 Rodrigo

Odriozola 24 Maicol

Leon 13 Renzo

Malanca 5 Rafael

Caroca 26 Leandro

Diaz 44 Nicolas

Vargas 28 Maximiliano

Gutierrez 20 Jimmy

Martinez 8 Santiago

Silva 23 Cris

Martinez 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

17 Zacarias Lopez Gonzalez



4 Benjamin Gazzolo



6 Claudio Sepulveda



10 Oscar Ortega



14 Carlos Villanueva



16 Luciano Arriagada



29 Claudio Torres

6 Faltas Cometidas 3 0 Fuera de Juego 0 56 Posesión de Balón 44 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tiros Fuera 3 1 Tiros a Puerta 1 2 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 4 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 1 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 2 Corners 1ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 Últimos enfrentamientos HUA 2 – 1 ATL 16/07/2025 ATL 2 – 2 HUA 13/07/2025 HUA 0 – 1 ATL 31/05/2025 ATL 0 – 1 HUA 10/11/2024 HUA 0 – 3 ATL 20/06/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Huachipato?

Ñublense regresará a la acción el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas ante Audax Italiano en La Florida, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

En tanto Huachipato sacará chispas en un interesante cruce con U Católica este sábado 29 de noviembre en el CAP Acero de Talcahuano, encuentro clave para los cruzados en su intento de amarrar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.