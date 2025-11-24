La Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 bajó el telón con un tenso y cerrado encuentro en el que Huachipato logró llevarse los tres puntos del Estadio Nelson Oyarzún al vencer con un ajustadísimo 1-0 a Ñublense, resultado que permite al cuadro siderúrgico mantener la ilusión de engancharse a los puestos de Copa Sudamericana.

Si bien es cierto que al equipo de la usina aún le queda otra vía para optar a un torneo internacional, la final de la Copa Chile ante Limache, con su triunfo en tierras chillanejas llegó a los 41 puntos en la tabla de posiciones, quedando a tres de Colo Colo, el último en ubicarse en dicha zona de Sudamericana.

Por su lado Ñublense encadenó su octavo partido sin ganar en una segunda rueda para el olvido, aunque de igual manera les alcanza para seguir lejos de la zona de descenso con 30 unidades en el décimo puesto.

⚽ El gol en el Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

En un encuentro con bastantes aproximaciones de peligro pero pocos remates al arco, el único gol del partido llegó recién cumplida la hora de juego en el Nelson Oyarzún.

Fue Carlo Villanueva quien en los 69′ minutos logró finalizar una jugada armada desde el sector derecho del ataque, quedando con el balón a disposición cerca del área chica y definiendo con un ajustado remate que venció la resistencia de Nicola Pérez para provocar los festejos de Huachipato.

📊 Estadísticas de Ñublense vs Huachipato

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28
Atlético Ñublense
24/11/2025 20:00
0
0
Descanso
Huachipato
  • Pedro Sanchez 22′
  • Gonzalo Sosa 45′
  • Leandro Diaz 36′
  • Cris Martinez 38′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
45 + 2 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Gonzalo Sosa
38 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Cris Martinez
36 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Leandro Diaz
22 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Pedro Sanchez
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ] Amonestación para Gonzalo Sosa.
Amonestación para Cris Martinez.
Amonestación para Leandro Diaz.
Amonestación para Pedro Sanchez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Atlético Ñublense
4-3-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Bernardo Cerezo 18
Bernardo
Cerezo
Pablo Calderon 6
Pablo
Calderon
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Daniel Saavedra 13
Daniel
Saavedra
Matias Plaza 22
Matias
Plaza
Pedro Sanchez 11
Pedro
Sanchez
Gonzalo Sosa 9
Gonzalo
Sosa
Giovanny Avalos 29
Giovanny
Avalos
  • Entrenador
  • 0
    Ronald Fuentes
  • Suplentes
  • 30
    Diego Tapia
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 27
    Rodrigo Gonzalez
  • 15
    Sebastian Valencia
  • 20
    Federico Mateos
  • 7
    Bayron Oyarzo
  • 12
    Patricio Rubio
Huachipato
4-1-4-1
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Leandro Diaz 26
Leandro
Diaz
Nicolas Vargas 44
Nicolas
Vargas
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Jimmy Martinez 20
Jimmy
Martinez
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 17
    Zacarias Lopez Gonzalez
  • 4
    Benjamin Gazzolo
  • 6
    Claudio Sepulveda
  • 10
    Oscar Ortega
  • 14
    Carlos Villanueva
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 29
    Claudio Torres
6
Faltas Cometidas
3
0
Fuera de Juego
0
56
Posesión de Balón
44
2
Tarjetas Amarillas
2
2
Tiros Fuera
3
1
Tiros a Puerta
1
2
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
1
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
2
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 ATL 16/07/2025
ATL 2 – 2 HUA 13/07/2025
HUA 0 – 1 ATL 31/05/2025
ATL 0 – 1 HUA 10/11/2024
HUA 0 – 3 ATL 20/06/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Huachipato?

Ñublense regresará a la acción el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas ante Audax Italiano en La Florida, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

En tanto Huachipato sacará chispas en un interesante cruce con U Católica este sábado 29 de noviembre en el CAP Acero de Talcahuano, encuentro clave para los cruzados en su intento de amarrar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas