Colo Colo inicia su pretemporada con un importante duelo ante Olimpia en el torneo amistoso Serie Río de La Plata en Uruguay: en este partido lo primero que llamó la atención fue la designación del capitán del Cacique.

La salida de Vicente Pizarro del equipo, la suplencia de Esteban Pavez y la titularidad de Arturo Vidal, hacían pensar que sería el King el encargado de llevar la jineta, por su ascendencia en el club y en el fútbol chileno. No obstante, fue otro jugador el que tiene el honor en este compromiso.

👑❌ No es Vidal: el capitán de Colo Colo ante Olimpia

Fernando De Paul es el jugador que lleva la jineta de capitán en este partido: el Tuto es un jugador experimentado en el Cacique, pero igualmente sorprende que sea el elegido para llevar a cabo esta labor.

De todas maneras, De Paul fue uno de los jugadores rescatables del Cacique en 2025 y mostró carácter en los malos momentos, incluso atreviéndose a discutir con Arturo Vidal con la idea de corregirle una acción, en un partido con Deportes Iquique.

Además, está desde 2022 en el club, por lo que es un tiempo considerable para generar un liderazgo que le permita ser capitán.

🔵 Fernando De Paul fue capitán en U de Chile

Fernando De Paul tuvo un paso entre 2016 y 2021 en U de Chile, donde también le toó venir desde la suplencia por la presencia de Johnny Herrera, a quien le quitó el puesto en 2019, algo parecido a lo que experimentó el Tuto con Brayan Cortés en Colo Colo.

De Paul supo ser capitán en U de Chile en sus últimas temporadas, aunque terminó saliendo tras ese tormentoso año en que pelearon hasta la última fecha para salvarse del descenso en 2021.

La gracia de esto es que tiene experiencia siendo líder de un plantel de equipo grande, aunque llama la atención la ascendencia que a conseguido en los Albos, con ese antecedente de haber sido tan importante en la vereda del frente.

