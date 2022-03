Caín Velásquez, ex campeón de UFC, fue detenido por intento de asesinato

Caín Velásquez, luchador profesional estadounidense de ascendencia mexicana, y ex peleador de artes marciales mixtas, fue arrestado por la policía de California por estar involucrado en un intento de homicidio.

Durante la jornada del lunes se registró un tiroteo en la ciudad de San José que dejó a un hombre baleado, fuera de riesgo vital, y un sospechoso detenido, según informó el cuerpo policial.

Posteriormente se confirmó que el apresado era Velásquez, otrora campeón de la UFC en cuatro oportunidades, quien estará recluido durante la investigación del incidente.

4/ Cain Velasquez was the suspect arrested yesterday in connection with this incident. He was booked into Santa Clara County main jail for attempted murder.



The motive and circumstances surrounding this incident are still under investigation at this time. pic.twitter.com/bBuuPQytNx