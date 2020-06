Cody Stamann rompió en llanto tras victoria en el UFC 250 por reciente muerte de su hermano

El estadounidense Cody Stamann rompió en llanto tras su victoria de este sábado ante Brian Kelleher, en una de las peleas preliminares del UFC 250 de Las Vegas, debido al recuerdo del reciente fallecimiento de su hermano.

Stamann, quien ganó por decisión unánime luego de tres asaltos, perdió a su hermano Jacob de 18 años de forma repentina el pasado 27 de mayo. Pese a esto, quiso pelear en esta jornada y dedicarle el triunfo a su familiar, promesa que fue cumplida.

Revisa el emotivo momento:

"I've been fighting tears all day."@CodyStamann talks backstage after his emotional win. #UFC250 pic.twitter.com/vV3mexDmHf