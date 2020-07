Conor McGregor adquirió lujoso reloj para celebrar su cumpleaños número 32

El peleador irlandés de Artes Marciales Mixtas Conor McGregor celebró su cumpleaños número 32 con la adquisición de un lujoso reloj tipo "casino" que le costó casi 500 millones de pesos.

El europeo, ex campeón de la UFC, de la cual se retiró, disfruta unas vacaciones en Francia junto a su pareja y desde allá lució su nuevo "chiche", que se trata de un artículo "Astomonia Casino" de la empresa Jacob and Co.

Según consignó el medio Daily Mail, dándole credito a TMZ, es el mismo que posee el cantante canadiense Drake, y lo mostró a través de su cuenta de Instagram.

El reloj es de estilo casino y cuenta con una cerámica en forma de globo, un diamante de un quilate, una correa de cocodrilo y una función de plegado de oro rosa, de 18 quilates.