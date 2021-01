Conor McGregor provocó a Nurmagomedov: No me sorprendió verlo escabullirse

El peleador irlandés Conor McGregor usó una frase para provocar al ruso Khabib Nurmagomedov, señalando que no se sintió sorprendido con su alejamiento de los octágonos, al anunciar su retiro.

"Cómo puedes alejarte en esta etapa, me desconcierta, pero cada uno tiene lo suyo. Hay tantas peleas increíbles por ahí", dijo en diálogo con The Mac Life en la antesala a su pelea con Dustin Poirier por la UFC.

"No puedes escabullirte de los combates. Ha sido su sello distintivo y no me sorprendió verlo alejarse, o escabullirse, debería decir. Es lo que es", añadió McGregor.

Además, sostuvo que el ruso, que lo venció en un combate el 2018, parece "un elefantito gordo, porque se está disfrutando" en el retiro.