Conor McGregor quiere volver en diciembre a la UFC y entregar el dinero a la caridad

El peleador irlandés Conor McGregor se mostró interesado en volver al octágono de la UFC en diciembre de este año y además en entregar el dinero recaudado a alguna organización de caridad.

A través de Twitter, el europeo publicó un mensaje de felicitación al estadounidense Frankie Edgar, a quien aprovechó de retar a un combate para diciembre: "Felicidades Frankie, nos vemos en diciembre".

El norteamericano replicó y aceptó la disputa: "Gracias amigo, y ya dije que sí. Les toca a ti y a Dana White -dueño de la UFC- de hacerlo posible".

Por eso, Gregor dirigió un mensaje a Dana en el que pidió la organización del combate: "Ahí lo tienes, White. Haz el combate. Dale mi bolsa a la caridad".

McGregor no pelea en UFC desde que fue suspendido tras la escandalosa derrota a manos de Khabib Nurmagomedov.

There you go White, make the bout. Give my purse to charity.

First responders.

One for All! @ProperWhiskey