Conor McGregor regresará a la UFC para disputar un tercer combate frente a Nate Díaz

El luchador irlandés Conor McGregor anunció que regresará a la UFC para concretar la esperada trilogía ante el estadounidense Nate Díaz, luego de estar alejado de las peleas desde octubre, cuando cayó de forma inapelable frente al ruso Khabib Nurmagomedov.

McGregor, en diálogo con TMZ, aseguró que "luchó contra mí, me ganó. Me dio una revancha con el mismo peso, no hubo dudas, es un verdadero luchador. No tengo nada más que respeto. Le debo la trilogía ahora y la trilogía ocurrirá".

El frente a frente entre ambos competidores está igualado con un triunfo para cada uno, con victoria para el norteamericano en el UFC 196, en marzo de 2016, y con triunfo para el irlandése n la revancha de agosto de ese año (UFC 202), en la que ganó por decisión de los jueces.

Cabe destacar que, McGregor está sancionado por los incidentes protagonizados en su última pelea, aunque el castigo consta de solo seis meses, por lo que a partir de abril ya podrá estar de vuelta en el octágono.