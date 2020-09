Covington vs. Woodley: Cuándo y dónde ver UFC Vegas 11 este sábado

La UFC presentará este sábado una nueva noche de peleas en el evento Vegas 11, que tendrá como combate estelar la batalla estelar entre dos referentes del peso wélter: Colby Covington y Tyron Woodley.

Por la misma categoría, Donald Cerrone y Niko Price protagonizarán la pelea co-estelar de la noche.

El UFC Fight Night se disputará en Las Vegas, Estados Unidos, y arrancará a las 18:00 horas con los combates preeliminares.

El show principal arrancará desde las 21:00 horas y lo podrás seguir por las pantallas de Fox Sports Premium.

Revisa la lista de combates a continuación:

Kevin Holland vs. Darren Stewart – peso medio

Mackenzie Dern vs. Randa Markos – peso paja femenino

Johnny Walker vs. Ryan Spann – peso semicompleto

Khamzat Chimaev vs. Gerald Meerschaert – peso medio

Donald Cerrone vs. Niko Price – peso wélter

Colby Covington vs. Tyron Woodley – peso wélter