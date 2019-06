Cub Swanson en su visita a Chile: Si yo pude convertirme en peleador, ustedes también

Kevin Luke "Cub" Swanson, uno de los más destacados exponentes en la Ultimate Fighting Championship, está en Chile para lanzar un gimnasio de su compañía. El UFC GYM será un espacio de primer nivel en el que las personas podrán hacer desde una simple sesión de trote hasta practicar para ser una próxima estrella de las artes marciales mixtas.

El especialista de peso pluma, entrevistado por Ernesto Contreras en Al Aire Libre en Cooperativa, buscó transmitir un mensaje a los jóvenes que quieran introducirse en el mundo de las luchas, y a través de su propia historia de vida aseguró que si él pudo abrirse camino en el profesionalismo, otros también.

"Tuve una juventud difícil y eso me hizo reaccionar. Entonces decidí hacer un cambio, aprendí jiujitsu, luego boxing, kickboxing y eso cambió mi vida, me enseñó a ser un hombre, entonces puedo decirles a los jóvenes que si yo pude hacerlo, ustedes también", aseguró.

"Si quieres ser un peleador tienes que buscar a los mejores con los que entrenar, tienes que moverte, seguir un camino que te lleve a mejorar. El UFC Gym es el gimasio definitivo, en donde puede ir a hacer un poco de cardio o también puedes ir a aprender lo que nosotros hacemos en la UFC", agregó.

Swanson, que actualmente está en la décima posición de su categoría en la UFC, tiene un registro de 25 victorias y 11 derrotas. Con 35 años, asegura que sus razones para pelar tras 15 años de carrera han cambiado, aunque siempre con el objetivo de buscar un triunfo.

Cub ha peleado contra los mejores, como Jose Aldo o Renato Moicano, y la preparación de cada encuentro, según dijo, es como una montaña rusa, sobre todo en el aspecto emocional.

"Para hacer lo que quieres hacer primero tienes que tener fortaleza mental, tienes que estar muy motivado. Yo entreno y nadie me controla, solo depende de mí cumplir con mis objetivos. He hecho eso durante quince años y nunca me he aburrido", dijo

"Prepararse a una pelea es como una montaña rusa, estoy ansioso por pelear, luego siento nerviosismo, y dudo, es un sube y baja de emociones. Sientes rabia, tristeza, es una situación única. Mientras más se acerca la pelea piensas que estas en riesgo y que necesitas ser cuidadoso, enfocarte", explicó.

Este sábado 8 de junio, Cub Swanson participará en la apertura del gimnasio UFC en el Mall Barrio Independencia. Será el recinto más grande de la empresa a nivel sudamericano.