Diego "Pitbull" Rivas: Estoy contento de poder ser local y representar a mi país

El luchador chileno Diego Rivas se refirió al evento de la UFC que se realizará este sábado en nuestro país en conversación con Todo por el Deporte en Cooperativa, manifestándose contento con el hecho de poder pelear ante su público.

En relación a esto, el "Pibull" dijo que "desde que supe que habría un evento en Chile, ya quería estar acá. Son varias emociones las que se sienten. El trabajo mental y la calma es muy importante en esto, juegan un rol muy importante. Pero estoy contento de que esto se haga acá en Chile, de ser local y de que podré representar a mi país. Daré lo mejor de mí y espero quedarme con la victoria en casa".

Sobre cómo ha sido la reacción del público nacional hasta ahora, Rivas dijo que "la gente se ha portado bastante bien conmigo, me reconocen y agradecen el trabajo que he hecho. Estoy contento por eso, por el reconocimiento de la gente que sabe lo que uno está haciendo y que está al tanto de esto".

A su vez, el chileno se refirió al trato diferente que ha recibido de parte de la prensa en comparación con otras peleas que ha tenido, considerando que el evento se llevará a cabo en Santiago.

"Ha sido distinto, el hecho de que sea acá en Chile ha hecho que tenga más repercusión en la prensa, los medios están más al tanto. Me ha complicado un poco en mis entrenamientos porque me llaman para una u otra cosa, pero es parte de esto. Es un desafío nuevo y todo es parte de competir. Lo estoy afrontando de la mejor manera armándome de mucha paciencia", indicó.

Al ser consultado por cómo se encuentra para el combate del sábado, Rivas dijo que "físicamente me siento espectacular, con mucho aire y tranquilo con el trabajo que hemos hecho. Estoy arriba dos kilos del peso, esta noche comenzamos con el corte de peso que no será tan invasivo como la última vez", aseguró, agregando que "hay un cuerpo técnico profesional. Con mi nutricionista he hecho un corte de peso progresivo, así que estoy llegando en muy buena forma física y estoy tranquilo en ese sentido".

Por último, Rivas se refirió a su rival de este fin de semana, el argentino Guido Cannetti, afirmando que "él también al igual que yo viene de perder su última pelea, creo que ambos tenemos muchas ganas de ganar este sábado. Es un gran desafío para mí, él es un oponente fuerte y eso me gusta. En mi carrera nunca he escogido con quien pelear, siempre me han tocado peleadores duros y ésta no será la excepción. Si quiero llegar a lo más alto le tengo que ganar a los mejores".

El evento UFC Chile se llevará a cabo este sábado 19 de mayo en el Movistar Arena y podrás seguir todos los detalles en AlAireLibre.cl.