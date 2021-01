El regreso de Conor McGregor asoma como el gran atractivo para el UFC 257 en Emiratos Arabes

El peleador irlandés Conor McGregor hará su flamante regreso a los octágonos este sábado en el UFC 257, evento en el cual animará el combate estelar ante el estadounidense Dustin Poirier.

La aparición de "Notorius" se da luego de casi un año, desde que tumbó al también norteamericano Donald "Cowboy" Cerrone en el UFC 246.

Por su parte Poirier, también registra una victoria en su último combate, cuando se impuso en cinco rounds a Dan Hooker, a mediados del 2020.

Ambos peleadores ya se enfrentaron anteriormente, el año 2014, contienda que terminó con un resultado favorable al nacido en Dublín, en un minuto y 46 segundos.

El UFC 257 arrancará con su cartelera preliminar desde las 20:30 horas, mientras que la estelar iniciará desde las 00:00 horas de nuestro país, y podrás seguir toda la acción junto al Minuto a Minuto de AlAireLibre.cl.

- Revisa la cartelera completa del UFC 257:

Preliminares:

Arman Tsarukyan (Armenia) vs Nasrat Haqparast (Afghanistán)

Brad Tavares (EE.UU.) vs Antonio Carlos Junior (Brasil)

Julianna Pena (EE.UU.) vs Sara McMann (EE.UU.)

Khalil Rountree Jr. (EE.UU.) vs Marcin Prachnio (Polonia)

Estelares:

Dustin Poirier (EE.UU.) vs Conor McGregor (Irlanda)

Dan Hooker (Nueva Zelanda) vs Michael Chandler (EE.UU.)

Jessica Eye (EE.UU.) vs Joanne Calderwood (Escocia)

Matt Frevola (EE.UU.) vs Ottman Azaitar (Marruecos)

Marina Rodriguez (Brasil) vs Amanda Rivas (Brasil)