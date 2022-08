¡Fuertes imágenes! Peleador de MMA quedó con la nariz desfigurada tras recibir un rodillazo

No apto para personas sensibles: El estadounidense Blake Perry sufrió una terrible lesión de nariz tras recibir un rodillazo de su compatriota Marcel McCain en una pelea de artes marciales mixtas.

El hecho se produjo en el evento A1 Combat de Urijah Faber en Strockon, California, donde Perry quedó con la nariz desfigurada (con forma de S), debiendo retirarse por decisión de los doctores.

"Desafortunadamente el médico no me dejó salir para el segundo asalto de mi pelea de anoche. Todo el respeto a mi oponente Marcel por su reñida victoria. A pesar de que la pelea fue de un solo asalto, trajimos a casa el bono de la pelea de anoche. Gracias a todos los que me han estado revisando. Me estoy recuperando rápido y ya tengo una pelea reservada para el próximo fin de semana", expresó el peleador en redes sociales.