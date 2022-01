Jennifer González se convirtió en la primera chilena en firmar contrato con UFC

La peleadora Jennifer González hizo historia en las artes marciales mixtas de nuestro país, al convertirse en la primera chilena en firmar contrato con Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa de MMA más famosa del mundo.

González actualmente está entre las mejores clasificadas de la categoría peso mosca (125 libras o 56.7 kilos), con una marca personal de 13 victorias y cinco derrotas, con una racha de siete victorias consecutivas.

La "Jefa", como es conocida, es entrenada por Pablo Villaseca. Es cinturón negro en taekwondo, pero también ha entrenado jiu jitsu, boxeo y lucha olímpica.

González tendrá su debut en UFC el 26 de febrero ante Josiane Nunes, quien también posee una racha de siete victorias al hilo, en el evento UFC Vegas 49.

🚨 #TeamIridium Fight News 🚨@gonzalez_lajefa makes her highly anticipated @ufc debut vs. Josiane Nunes on Feb. 26 ✍🏾 #TheDarkside pic.twitter.com/q9Z0MRTm6V