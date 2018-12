Jon Jones dominó a Alexander Gustafsson y se proclamó campeón semipesado en el UFC 232

Una espectacular velada se vivió la noche de este sábado en el UFC 232 que tuvo lugar en California, Estados Unidos, evento que vio al estadounidense Jon Jones proclamarse campeón semipesado sobre el sueco Alexander Gustafsson, y a la brasileña Amanda Nunes hacer lo propio en la categoría peso pluma sobre su compatriota Cris Cyborg.

Precisamente fue el combate entre las sudamericanas el que entregó la gran sorpresa del show, ya que Nunes sólo necesitó 50 segundos para tumbar a la ahora ex monarca de la división, en donde conectó dos derechazos que hicieron caer a su oponente para llevarse la victoria.

Además la brasileña hizo historia en la división femenina al ser la primera peleadora portadora de dos títulos, el conseguido ante Cyborg y del que ya era dueña en el peso gallo.

.@Amanda_Leoa is the first female in @UFC history to simultaneously hold two championships. She becomes the third fighter in UFC history overall to do so (McGregor, Cormier). #UFC232 pic.twitter.com/QzeHVU9kLH