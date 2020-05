Jon Jones renunció al título peso pesado de la UFC por diferencias con Dana White

Jon Jones anunció este domingo su renuncia al título de los pesos pesados de la UFC en momentos de tensión extrema con el empresario Dana White, presidente de la compañía de artes marciales mixtas.

White y Jones han mantenido diferencias constantes respecto a asuntos económicos y términos del contrato del peleador estadounidense en los últimos días.

El dueño de la franquicia argumentó que el historial de problemas que ha tenido Jones fuera de la jaula de combate, ha perjudicado su carrera.

Al anunciar su renuncia al título de las 205 libras, "Bones" usó sus redes sociales para decir que se tomará un descanso, no sin antes afirmar que White miente al público y se ha negado a pagarle lo que realmente él vale.

Además, sugirió que Dominick Reyes y Jan Blachowicz deberían luchar por el cinturón que abandonó.

"Reyes y Jan por el campeonato mundial de pesos pesados de la UFC. A partir de ahora, no tengo nada que ganar luchando contra ninguno de ellos. Avísenme si quieren preparar un día en 2021 para esa pelea de Izzy. Espero que estén dispuestos a pagar para entonces", manifestó.

La UFC no se ha pronunciado por los comentarios de Jones y su intención de renunciar al cinturón.

Para Jones, el asunto parece reducirse a dinero y respeto. Ya ha pedido dos veces que se le deje fuera de su contrato si no puede recibir más pago.

Bones out, when you see me in the streets just call me JJ 🤙🏾