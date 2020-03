Khabib Nurmagomedov puso en duda su presencia en UFC 249 al no poder salir de Rusia

El peleador ruso Khabib Nurmagomedov puso en duda su presencia en el evento UFC 249 que está fijado para el próximo 18 de abril. El actual campeón de peso ligero de la empresa deberá defender su título ante el estadounidense Tony Ferguson, pero el mismo puso en duda su presencia debido al aislamiento en el que se encuentra en su país natal.

A través de su cuenta de Instagram, "The Eagle" confirmó que se encuentra varado en Rusia debido a las restricciones de vuelo que existen por la pandemia del coronavirus.

"Actualmente, estoy en Daguestán y entreno y me preparo todos los días. Aunque no se para que me estoy preparando despues de venir a Rusia también supimos que las fronteras estarán cerradas. Igual que Estados Unidos, igual que en Europa, Emiratos, en todas partes. Todo el mundo está en cuarentena en este momento", dijo el europeo en una transmisión en vivo.

Así mismo, mencionó que: "Ahora escucho que están buscando organizarlo con o sin mi. Bien, adelante. Todos deberían seguir las leyes. No estoy en contra, se que los combatientes necesitan alimentar a sus familias y pagar sus cuentas. Se que es difícil para un peleador".

"Incluso escuche que están buscando un oponente para Tony (Ferguson) porque él está en los Estados Unidos y yo aquí en Rusia. Pero estoy aquí no por mi propia voluntad", remarcó.

De momento la UFC no ha emitido ninguna información respecto a un cambio en la programación del evento, pero por las declaraciones de Khabib el panorama no parece alentador.