Khabib Nurmagomedov retuvo el título de peso ligero y anunció su retiro de la MMA

El peleador ruso Khabib Nurmagomedov retuvo el título de peso ligero de la UFC al someter en el segundo round a Justin Gaethje, en espectacular combate tras el cual anunció su retiro de las Artes Marciales Mixtas.

El europeo cerró de esta manera una carrera en la que alcanzó 29 victorias y cero derrotas.

"El sueño de mi padre se cumplió, es mi última pelea. No hay manera de que me suba de nuevo aquí sin mi padre", dijo tras su victoria.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC