Khabib Nurmagomedov y su retiro del UFC: Fue una decisión difícil, la gente no puede entenderlo

El legendario peleador ruso Khabib Nurmagomedov se refirió nuevamente a su retiro del UFC y comentó las dificultades de su decisión, luego del fallecimiento de su padre durante este 2020.

En diálogo con el medio Essentiallysport, Khabib señaló que "les digo a las personas cercanas a mí que no están contentas con mi retiro que incluso si peleé 10 veces más, todavía tendría que enfrentar esa decisión. Esta decisión podría surgir cuando tenga 32, 34, 35"

"Es una decisión difícil porque he estado peleando toda mi vida. He estado en las colchonetas desde que tengo memoria. Es difícil irse y hacer otra cosa. La gente no puede entenderlo, pero ¿Qué puedes hacer tú?", dijo en la misma línea.

Además, añadió que su última pelea contra Justin Gaethle "fue como ninguna otra. Las emociones en esta pelea fueron completamente diferentes. Todo era completamente diferente sin mi padre. Me ofrecieron la pelea justo después de que todo sucediera. Tuve la decisión de aceptarlo o rechazarlo, nadie sabía de esto, o retirarme, o podría volver, pelear y luego retirarme", cerró.