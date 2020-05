La cartelera para este fin de semana en el regreso de la UFC a Las Vegas

El combate estelar lo animarán Tyrone "The Choosen One" Woodley y Gilbert "Durinho" Burns.

Este fin de semana se llevará a cabo el primer evento de la UFC en Las Vegas tras la pandemia de coronavirus, que tendrá como combate estelar el que animarán el ex campeón mundial Tyrone "The Choosen One" Woodley y Gilbert "Durinho" Burns.

Este evento será la antesala del UFC 250 que se llevará el sábado 6 de junio, donde destaca el combate por el campeonato femenino entre Amanda Nunes, actual campeona y considerada una de las mayores exponentes del MMA a nivel mundial, contra Felicia Spencer, quien busca convertirse en la nueva monarca de la categoría peso pluma.

La velada de este sábado 30 de junio será transmitida íntegramente por la señal de Fox Sports desde las 18:00 horas de nuestro país (22:00 GMT).

Mira la cartelera de la UFC de este sábado en Las Vegas:

Combates preliminares 18:00 hrs

- Billy Quarantillo vs. Spike Carlyle

- Roosevelt Roberts vs. Brok Weaver (Peso ligero)

- Mackenzie Dern vs. Hannah Cifers

Combates estelares 21:00 Horas

- Tyron Woodley vs. Gilbert Burns (Peso welter)

- Blagoy Ivanov vs. Augusto Sakai (Peso pesado)