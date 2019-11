La esperada pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson en la UFC ya tiene fecha

La esperada pelea entre el ruso Khabib Nurmagomedov y el estadounidense Tony Ferguson tiene fecha, ya que el presidente de UFC Dana White informó que la contienda quedó pactada para abril de 2020.

El mismo mandamás de la empresa de Artes Marciales Mixtas confirmó la noticia en entrevista con ESPN, mencionando que: "Nada está parando la pelea. Está en proceso de ser hecha. Por eso, va a suceder".

Luego de cuatro intentos fallidos por pactar el combate en el pasado debido a diversas lesiones de ambos peleadores, se acordó que esta tendrá lugar en Nueva York, y que será válida por el título de peso ligero que posee el europeo.

Ferguson tratará de aumentar su racha a 13 victorias, luego de volver al octágono tras ocho meses por una lesión y haber derrotado a Daniel "Cowboy" Cerrone.

Por su parte Khabib, ya declaró que pretende realizar dos peleas más, en las que pretenderá consolidar su invicto en la disciplina.

Breaking: Per UFC president Dana White KHABIB VS TONY is being targeted to headline PPV event on April 18 in Brooklyn. Contracts not signed, but both sides interested in date and matchup pending further discussion, per sources.



Could it be? Finally? @TeamKhabib @TonyFergusonXT pic.twitter.com/kRNmgeMQtj