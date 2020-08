Miocic y Cormier lucharán por el título mundial de peso pesado en el UFC 252

Este sábado, los estadounidenses Stipe Miocic y Daniel Cormier lucharán por el título mundial peso pesado en la velada UFC 252 que se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

Miocic (19-3-0), quien es el actual campeón, y Cormier (22-2-0), quien es el número uno del ránking internacional en esta categoría, cerrarán la velada y también una trilogía entre ambos, que por ahora los tiene con un triunfo a cada uno.

La cartelera estelar incluye además el combate por la categoría peso gallo entre el estadounidense Sean O'Malley, número 14 de la división, y el ecuatoriano Marlon Vera. El tercer combate destacado lo protagonizarán el brasileño Junior Dos Santos y el surinamés Jairzinho Rozenstruik, por la categoría peso pesado, quienes se verán las caras, en otra de las combinaciones que ofrecerá este sábado la reconocida empresa de las artes marciales mixtas.

Este 15 de agosto, la acción y emociones fuertes son una promesa. Los combates preliminares comenzarán a las 18:00 horas de nuestro país (22:00 GMT), mientras que la cartelera estelar se iniciará a las 22:00 (02:00 GMT) horas con transmisión en vivo para Chile por Fox Sports 1.

Cartelera combates estelares 22:00 horas:

Stipe Miocic (C) (EE.UU.) vs. Daniel Cormier (EE.UU.)

Sean O'Malley (EE.UU.) vs. Marlon Vera (Ecuador)

Junior Dos Santos (Brasil) vs. Jairzinho Rozenstruik (Surinam)

John Dodson (EE.UU.) vs. Merab Dvalishvili (Georgia)

Cartelera combates preliminares 18:00 horas:

TJ Brown (EE.UU.) vs. Danny Chavez (EE.UU.)

Herbert Burns (Brasil) vs. Daniel Pineda (EE.UU.)

Felice Herrig (EE.UU.) vs. Virna Jandiroba (Brasil)

Chris Dankaus (EE.UU.) vs. Parker Porter (EE.UU.)

Ashley Yoder (EE.UU.) vs. Livinha Souza (Brasil)

Jim Miller (EE.UU.) vs. Vinc Pichel (EE.UU.)