Pelea del UFC Las Vegas 13 fue cancelada por un positivo de coronavirus

La pelea entre Brendan Allen e Ian Heinisch del UFC Las Vegas 13 fue cancelada producto de que Heinsich dio positivo por coronavirus en las últimas horas.

La noticia fue entregada por su contrincante Allen, quien comunicó en redes sociales que "¡No hay lucha esta noche! El oponente dio positivo por Covid, así que estoy trabajando para conseguir algo más para el próximo año. Gracias a todos los que me ayudaron con este, súper desanimado en este momento y solo quiero llegar a casa".

Esta velada, que se realiza en la ciudad estadounidense, tiene como gran plato de fondo el combate entre los brasileños Thiago Santos ante Glover Teixeira por la categoría semipesado.

