Peleadora de UFC increpó a compañera por osado video: Estás vendiendo sexo, no MMA

La peleadora estadounidense de UFC Macy Chiasson increpó a su compañera Valerie Loureda por publicar un osado video en redes sociales y le dijo que "estás vendiendo sexo, no MMA (Artes Marciales Mixtas)".

Chiasson compartió el registro en su cuenta de Twitter y escribió: "¿Es éste el mensaje que queremos seguir transmitiendo, no solo a nuestros futuros líderes, sino también a los asquerosos tipos misóginos?".

Loureda, de 21 años y que ha sumado miles de seguidores en redes sociales pese a llevar solo dos victorias en sus primera dos peleas como profesional, acusó a su compañera de "contradecirse" con su mensaje de empoderamiento femenino.

"Puedes ser fuerte, femenina, sexy y aún así ser una perra mala en una industria dominada por hombres", afirmó la joven.

La respuesta de Chiasson no se hizo esperar, señalando que "algunas de nosotras realmente nos preocupamos de la calidad de las artes marciales mixtas femeninas y del deporte femenino en general. Estás vendiendo sexo, no MMA".

Mira el video de Loureda que desató la polémica:

Lol I fucking can’t anymore.



Is this the message we want to continue to convey to not only our future leaders but to the disgusting already misogynistic dudes out here.



Are we here to fight and be role models or are we here for male followers and strip teases.#bringwmmaback https://t.co/vzPMYtZllI