Poirier se disculpó públicamente tras duras acusaciones contra Conor McGregor

El peleador de peso ligero de UFC Dustin Poirier se disculpó públicamente por acusar a Connor McGregor de revertir su decisión de realizar una donación de 500.000 dólares (más de 350 millones de pesos chilenos) a The Good Fight Foundation del estadounidense.

Poirier expresó en redes sociales que "soy un apasionado de mi caridad como todos ustedes saben. Tomé el arma y tomé los asuntos privados entre Conor y mi fundación en público. Mi error, vivimos, aprendemos".

"Soy un apasionado de mi caridad como todos ustedes saben. Salté el arma y tomé los asuntos privados entre Conor y mi fundación en público. Mi error, vivimos, aprendemos ", tuiteó Poirier el miércoles.

"¡Mi objetivo es difundir la positividad y hacer el bien! Siento que he aportado energía negativa y opiniones personales a algo en lo que estoy trabajando tan duro que le da a la gente una razón para animar y sonreír. Me tomaré esto con calma y continuaré peleando por la buena lucha", cerró.

Poirier y McGregor se enfrentarán en julio próximo, luego de vencer por nocaut al irlandés en enero pasado.

1-1 July 10th we will settle the score! Excited for the Trilogy with @TheNotoriousMMA but wanted to address this first. pic.twitter.com/03GaPPSfeH