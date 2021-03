Presidente de la UFC dio por confirmado el retiro de Khabib Nurmagomedov

El presidente de la UFC, Dana White, dio por confirmado el retiro del peleador ruso Khabib Nurmagomedov, quien concluye su carrera en el octágono con un récord impresionante de 29-0.

El máximo dirigente de la compañía de MMA publicó un mensaje en sus redes en el cual señaló que Khabib "está cien por ciento retirado".

"Fue increíble verte trabajar, Khabib. Gracias por todo y disfruta lo que sea que venga, amigo", señaló White.

Además, Conor McGregor, uno de sus rivales en el octágono, le dedicó palabras en Instagram: "Feliz retiro, muchacho. Nunca olvides quién entró en el juego y te creó. Recuerden amigos, si odian tanto bajar de peso, tienen que subir de división", escribió en tono de broma.

Khabib anunció su retiro tras vencer a Justin Gaethje en octubre del 2020 y retener así su título de peso ligero.

29-0 it is.



He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2