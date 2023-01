Presidente de la UFC y video en el que golpea a su esposa: Las personas no deberían defenderme

El presidente de UFC Dana White reconoció haber agredido a su esposa, asegurando que el incidente que sucedió en vísperas de año nuevo es indefendible.

"Lo que sucedió en año nuevo fue error mio, no de ellos. Se que ustedes vieron el video y mi entrevista fue una experiencia horrible, no hay excusas y es algo que tendré lidiar por el resto de mi vida", aseguró.

"Hay algo que no hable en TMZ, no esperaba personas defendiéndome. No hay disculpas, no hay defensa alguna. Las personas no deberían defenderme. Toda crítica que recibí esta semana fue correcta", agregó el dirigente.

White aseguró que "las personas que no gustan de mí están criticándome y no respondí. Ellos tienen derecho a tener opinión. Estoy aquí para pedir a ustedes enfocarse en los combates y no en mi".

Debido al video que se filtró en el que se le ve golpeando a su esposa, algunos peleadores llegaron a pedir su renuncia como la presidencia de UFC.