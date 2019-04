¿Se acaba el "retiro" de Conor McGregor?

El irlandés Conor McGregor anunció su retiro de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por su siglas en inglés) hace apenas una semana y ya deslizó la idea de volver al octágono, con un enigmático mensaje en Twitter.

Luego de una polémica en la que se enfrascó con Khabib Nurmagomedov, a cuya esposa llamó "toalla", y recibir la respuesta del ruso en la que éste lo trató de "violador", el doble campeón de UFC abrió la opción de volver a pelear.

"Quiero avanzar, con mis seguidores de todas las creencias y de todos los entornos. Todas las creencias nos retan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Este es un mundo y es uno para todos. Ahora nos vemos en el octágono", escribió.

McGregor anunció su retiro el 25 de marzo, pero pocas horas antes señaló en una entrevista con Jimmy Fallon que se encontraba preparando una pelea para junio.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.