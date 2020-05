Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Cuando y dónde ver UFC 249

Este sábado se realizará en Jacksonville, Estados Unidos, el evento de artes marciales mixtas UFC 249, que tendrá como plato fuerte la pelea entre Tony Ferguson y Justin Gaethje por el título interino de peso ligero.

El show comenzará a las 18:30 horas (22:30 GMT) con cuatro peleas preliminares, mientras que a partir de las 22:00 horas (02:00 GMT), arrancará el evento principal, con cinco combates estelares.

Podrás seguir el show con la cobertura del Minuto a Minuto de AlAireLibre.cl y en televisión en la señal premium de Fox Sports.

Revisa la cartelera a continuación:

Combates preliminares

- Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

- Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

- Carla Esparza vs. Michelle Waterson

- Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Combates estelares

- Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

- Henry Cejudo vs. Dominick Cruz

- Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik

- Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

- Greg Hardy vs. Yorgan De Castro