Zion Clark cumplió su sueño: Luchador sin piernas debutó con un triunfo en las artes marciales mixtas

El estadounidense Zion Clark, un deportista que nació sin piernas, hizo realidad su sueño y la noche de ayer sábado debutó como luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA) con un triunfo ante Eugene Murray, en San Diego, California.

Clark, de 25 años, ha batallado toda su vida y pese a la falta de piernas, nada lo detiene: Fue luchador en la secundaria, y batió el récord mundial de velocidad en los 20 metros lisos corriendo con sus manos.

Y ahora, en su estreno como peleador profesional dejó patente su poderío físico para someter en el octógono a su rival de turno.

Mira acá el video del evento

Zion Clark won his MMA debut tonight via UD.



Absolute legend! What a takedown. pic.twitter.com/G8Z5a0Q3af