Bentancur dijo que Uruguay tiene que ser más contundente para vencer a Chile

El mediocampista Rodrigo Bentancur afirmó este domingo que la selección uruguaya tiene que ser más contundente, y no sólo dominar el balón, si quiere vencer el lunes a Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en el partido que definirá al primer lugar del Grupo C de la Copa América.

El jugador aseguró que Uruguay dominó el partido en que terminó empatando 2-2 con Japón, pero que no consiguió la victoria por falta de contundencia, algo que se planea revertir frente a la Roja.

"En el partido fuimos grandes en la posesión del balón pero no fuimos contundentes a la hora de llegar al arco. Tenemos que estar más concentrados para aumentar la contundencia", aseguró Bentancur en una rueda de prensa en el Maracaná.

Bentancur afirmó que este año se presentó a la selección uruguaya en mejor forma que lo estaba en el Mundial de Rusia 2018 gracias a que ha tenido más rodaje en Juventus.

"He crecido a nivel físico y a nivel de velocidad y estoy manteniendo ese ritmo. En un año he crecido muchísimo e intento aprovechar lo máximo eso y poder traerlo a la selección. Me siento muy bien y espero poder mantener ese ritmo en la Copa América", afirmó.

Agregó que se siente cómodo con cualquiera que sea su compañero en el centro de la cancha, ya sea Matías Vecino, que se lesionó y se perderá el resto de la Copa América; Lucas Torreira, que lo sustituyó pero ahora es duda para el partido del lunes por problemas estomacales, o Federico Valverde, que puede ser su nuevo compañero.

Uruguay, con 4 puntos, necesita vencer para quedar primero en el Grupo C, que es liderado por Chile, con 6 unidades. Los dos rivales ya garantizaron lugar en cuartos de final de la Copa América.