Dybala recordó las rojas a Medel y Messi en Copa América: El partido se convirtió en una guerra total

El jugador argentino Paulo Dybala recordó el partido en que la selección de su país y la de Chile disputaron el tercer lugar de la Copa América de Brasil 2019, en el cual Lionel Messi y Gary Medel fueron expulsados en el primer tiempo.

"El último partido de la Copa América expulsaron a Leo y a Gary Medel, nadie entendía por qué el árbitro había expulsado a los jugadores, si no habían hecho nada. Tanto los jugadores de Chile como nosotros, le decíamos al árbitro que se estaba equivocando, que no tenía que echar a ninguno de los dos", le contó al youtuber Ibai Llanos.

Su interlocutor le señaló que si él estuviera en el lugar de un jugador de la Roja, no reclamaría tanto al ver que también expulsaron a Messi, pero el atacante de Juventus le señaló que "sí, pero por la adrenalina y por el momento, no se habían dado cuenta de eso y no querían que echaran a nadie".

"Era un desconcierto total, a partir de ahí fue una guerra, de insultar a todo el mundo, a la tía de todos los chilenos, se convirtió en una guerra total, el árbitro no sabía qué cobrar y había que tener cuidado porque a veces hasta te puedes lesionar pegando una patada, entonces ya no importaba nada", indicó entre risas.

También reveló que terminó muy enojado en ese compromiso y apuntó que "en ese partido hasta inclusive cuando terminó con algunos compañeros que hablábamos teníamos un grupo, nos reíamos de cómo había sido el partido, un desastre, por suerte ganamos y nos podíamos reír".

Argentina superó 2-1 a la Roja y terminó en el tercer lugar del torneo.