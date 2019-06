Eduardo Berizzo y el empate ante Argentina: Ha sido una actuación para destacar

El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, aseguró tras el empate de su conjunto frente a Argentina (1-1) que fue "una actuación para destacar" de sus futbolistas en el partido de la segunda jornada del Grupo B de Copa América.

"Sin enfocarnos en el puro 1 a 1, ha sido una actuación para destacar. Creo inclusive que es una muestra de lo que podemos ser capaces cuando defendemos con corrección y corremos adelante con gente muy rápida", señaló el ex entrenador de O'Higgins.

Preguntado por si considera que con este empate ganó un punto o perdió dos, Berizzo señaló que bajo su punto de vista se les escaparon dos puntos del Mineirao ante Argentina.

"No quisiera parecer pretencioso, pero creo que perdimos dos, porque las mejores ocasiones fueron para nosotros y no recibimos mucho en contra. El trámite del partido, con dominio posicional de Argentina, fue correcto, sólido, sin peligro en contra. Quisiera pensar que si convertíamos el penal o acertábamos esa contra éramos merecedores del triunfo", afirmó.

Berizzo valoró que tenían un equipo con jugadores a los que es difícil robar el balón y eso les obligó a un "repliegue" para un partido que en general fue "muy sólido defensivamente hablando", con "muchas ayudas, presión y repliegue acertados", en el que solo les faltó el gol.

"Cerramos caminos, la posición de Messi, no dejamos que corra y lo neutralizamos, interpretamos bien cómo rodearlo, y a sus compañeros no les dejamos armar. Tan es así que no recibimos mucho en contra más allá de la situación del penal", agregó.

En cuanto al penal decretado por mano de Iván Piris por intervención del video arbitraje, Berizzo se redujo a decir que "debe haber pegado en la mano si así lo pitaron", pero sí discutió la amarilla al portero Franco Armani en la primera parte por falta sobre Derlis González fuera del área, que para él debió ser roja.

"Yo discutía al árbitro la jugada de Armani, él pensaba que se lo decíamos por ser último hombre y esa regla ya no existe, pero por la violencia de la patada reclamamos su expulsión. Pero los árbitros interpretan e interpretan bien y habrá interpretado que no merecía roja", cerró.

Paraguay cerrará la fase de grupos cuando se mida ante Colombia el próximo domingo. Mientras que en el otro partido del grupo se enfrentarán Argentina ante Qatar.