Gonzalo Jara y su patada al hincha: Vi empañado el espectáculo, pero estoy arrepentido

El defensor nacional Gonzalo Jara se refirió al incidente con el hincha que invadió la cancha en el partido ante Uruguay, explicando que lo hizo caer por que vio empañado el espectáculo, pero que no lo volvería a hacer, aunque aclaró que su intención no fue agredirlo.

"No lo volvería a hacer, sí conocía el reglamento, pero creo que se vio empañado lo que pasaba en la cancha, perdimos un ataque en ese momento y sólo quería que pasara pronto, pero no buscando lo agredir a esta persona", expuso.

Asimismo, aseguró que "no lo volvería a hacer, tengo familia e hijos y me tiraron las orejas. Estoy arrepentido por lo que pasó, no era lo que ameritaba el momento, pero lo hice por resolverlo rápido".

Jara también se refirió a su rol dentro del equipo. "Hay compañeros que tuve en Universidad de Chile como Nicolás Guerra (sparring) y trato de ser cercano porque estoy en un momento de mi carrera en la que debo disfrutar, y me pongo en el lugar de los más jóvenes porque no es fácil llegar a un grupo que ganó tantas cosas. Debemos encaminarlos para ir renovándonos en el éxito", indicó.

En esa línea, manifestó que "había tenido la oportunidad de estar entes. Pasar al fútbol argentino me dio una exigencia mayor, siempre pensé que podía estar por rendimiento. Estoy un poco más viejito, pero sé que puedo aportar a la selección. He ido disfrutando cada momento como si fuera el último día".

¿Bicampeones?

Consultado sobre la aclaración de la Conmebol respecto a la Copa América Centenario en la que advierte que no es el mismo torneo que la ganada el 2015, Jara aseguró que en el plantel entienden "lo que la Conmebol determina, pero para nosotros fue un campeonato importante que tiene la Copa América de 2015"

"Somos bicampeones y hoy nuestro objetivo es pasar a otra final y conseguir otro título con esta generación, sólo eso está en nuestra cabeza", agregó.

El VAR

El experimentado defensor también se refirió al VAR. "Siendo objetivo, le quita emoción al fútbol, pero es claramente muy eficiente y pone en su lugar cada determinación", expuso.

"Criticar al VAR sería absurdo dentro de lo bueno que ha sido en esta Copa América. La tecnología ayuda a que el juego sea más limpio, aunque uno no lo disfrute mucho porque hay veces que las decisiones tardan más de lo debido", añadió.

Las nuevas generaciones

Gonzalo Jara también se refirió a la maduración de los futbolistas jóvenes y los años que se pierden por querer apurar los pasos en la carrera.

"Hoy en el fútbol hay muchos intereses de por medio, de tipo económico. Eso distorsiona un poco el crecimiento que debe tener el jugador. Yo tuve la suerte de pasar de un equipo pequeño a uno grande y de ahí a Europa, esa es la forma. Muchas veces se pierden años de carrera por querer dar un salto muy grande. Yo tuve gente que me aconsejó para tomar buenas decisiones", expresó.

En esa línea, habló de la mentalidad de las nuevas generaciones, algo propiciado por el éxito de la selección nacional. "Me tocó ver por televisión Francia 1998 y era complicado ver a una selección ganar fuera de Chile, hoy mis hijos me preguntan por Alexis (Sánchez), por (Arturo) Vidal, por Gary (Medel), los ven jugando en los mejores equipos del mundo".

"Hemos tenido muchos partidos en Europa jugando de igual a igual y nuestros hijos crecen con una mentalidad distinta, él (su hijo) me exige que gane. Nos tocó crecer con una generación que ganó muchas cosas. Nuestra sociedad hoy crece diferente y las críticas asoman de una forma que a veces es excesiva. Creemos en nosotros y en la exigencia que nos pusimos que es la renovación en éxito", cerró.